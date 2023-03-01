В Казахстане захотели заменить советские названия областей историческими

Глава региона Казахстана предложил заменить советские названия областей историческими

В Казахстане нужно заменить советские названия областей историческими, чтобы вдохновить жителей республики. С таким предложением выступил глава Улытауской области страны Берик Абдыгалиулы, передает Tengrinews.kz.

«Тот факт, что наша область, которая образовалась только в прошлом году, носит название Улытау, придает нам особый дух и силу. Когда область создавалась, были предложения назвать ее Центрально-Казахстанской областью. Однако [президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение назвать ее областью Улытау», — сказал он в ходе научно-практической конференции.

Абдыгалиулы подчеркнул, что необходимо продолжить такую тенденцию, так как традиция давать административные названия областям появилась только в советское время. «Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей», — высказался он. По его словам, Западно-Казахстанскую область можно переименовать в область Акжайык, а Восточно-Казахстанскую — в область Алтай. Как утверждает Абдыгалиулы, это вдохновит население страны.