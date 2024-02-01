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19:09, 1 февраля 2024Мир

В Польше начали расследование по делу залетевшего в страну НЛО

Прокуратура Польши возбудила дело о ракете, залетевшей в страну 29 декабря

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о прилетевшем со стороны границы с Украиной неопознанном летающем объекте (НЛО). Об этом со ссылкой на польских чиновников сообщает Polskie Radio 24.

«В связи с опасным инцидентом, произошедшим 29 декабря 2023 года, сообщаю, что военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», — заявил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

Политик пояснил, что данное решение было принято в связи с угрозой жизни для населения Польши путем взрыва опасных веществ, находящихся в, предположительно, военной крылатой ракете, выпущенной со стороны иностранного государства.

Ранее Вооруженные силы Польши объявляли о начале поиска осколков прилетевшего с территории соседнего государства летающего объекта. При этом политики исключили причастность Украины к инциденту, но не исключили российское происхождение объекта.

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      Лина Пивоварова
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