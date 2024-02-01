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04:23, 2 февраля 2024Экономика

В Польше рассказали о нелюбви четверти населения к украинцам

Interia.pl: каждый четвертый поляк негативно относится к украинцам

Почти четверть населения Польши (22 процента) негативно относятся к украинцам. Об этом свидетельствуют данные «Барометра рынка труда», исследование проводит национальная Кадровая служба. Результаты публикует издание Interia.

По сравнению с прошлым исследованием, которое проводилось в марте 2023-го, число негативно относящихся к украинцам выросло на восемь процентных пунктов. Ухудшение отношения к приезжим из соседней страны объясняется общей усталостью населения от происходящего, макроэкономическими причинами, например, высокой инфляцией, и боязнью, что украинцы отберут рабочие места.

Преобладают негативные настроения заметны в самых младших возрастных группах — 17 процентов среди людей в возрасте 18-24 лет и 15 процентов в возрастной группе 25-34 года.

Осенью прошлого года сообщалось, что число украинцев в системе социального страхования Польши составляет 750 тысяч. То есть речь идет про официально устроенных украинцев, которые платят взнос социального страхования.

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      Марина Совина
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