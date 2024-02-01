В России рекордно подорожали билеты в кино

РБК: средняя стоимость билета в кино в январе достигала рекордных 383,3 рубля

В начале января средняя цена билета в кино в России достигала рекордных 383,3 рубля, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В последующие недели показатель скорректировался вниз, но к концу месяца стоимость посещения кинотеатра снова стала расти, составив 358,5 рубля.

Показатель в первой декаде января оказался максимальным за время анализа статистики без учета статистической аномалии в пандемию, когда сеансов было мало, поэтому средняя цена билета доходила до 433 и даже 552 рублей, отмечается в материале.

В отрасли называют рост цен вынужденной мерой из-за ухода голливудского кино, повлекшего для кинотеатров убытки, а также необходимости реновировать залы. По словам главы объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, рост цен «снизу разгоняется операционными затратами, а сверху — придавливается спросом». В связи с этим, отмечает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский, цены на билеты в кино «вынужденно продолжат расти опережающими инфляцию темпами», которые могут составить к концу года еще 20 процентов.

Весной 2022 года киносети объявили о сохранении докризисных цен в попытке привлечь зрителей. На фоне невозможности показывать большинство актуальных западных новинок посетителям предложили картины из Южной Кореи и Латинской Америки, хиты Болливуда, классику зарубежного и советского кинематографа и российские премьеры. В последнее же время власти стали говорить о восстановлении кинопроката. По итогам недавних новогодних каникул совокупные сборы в России составили рекордные 5,8 миллиарда рублей, 95 процентов из которых принесли отечественные фильмы.