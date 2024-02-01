Из кранов в домах российского города потекла водка

Из водопроводных кранов в домах Великого Гусляра потекла водка. Утечку обнаружил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Тимофей Молодцов, передает пресс-служба администрации российского города.

Сотрудник мэрии узнал об аварии, когда попытался наполнить водой аквариум с говорящей золотой рыбкой. Отмечается, что рыбка захмелела и попросила принести закуски.

Позже выяснилось, что алкоголь попал в систему водоснабжения из-за желания, загаданного золотой рыбке одним из жителей Великого Гусляра. Аварию удалось устранить при помощи контр-желания.

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