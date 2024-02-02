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23:19, 2 февраля 2024Бывший СССР

Дело о крупнейшей в истории Украины взятке дошло до суда

НАБУ: дело о крупнейшей в истории Украины взятке на $5,5 млн передали в суд

Фото: Unsplash

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передали в суд дело крупнейшей в истории страны взятке в размере 5,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Согласно материалам дела, владельца агрохолдинга обвиняют в подкупе бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Следствие установило факты предоставления собственником агрохолдинга председателю ГФС (2015-2016 годы) неправомерной выгоды в размере 5,5 миллиона долларов США за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 миллионов евро за возмещение почти 2,7 миллиарда НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 годов», — говорится в сообщении НАБУ.

В обмен на подобные услуги владелец агрохолдинга перечислял на иностранные счета, связанные председателем ГФС и его приближенными, около 20 процентов от суммы возмещенного НДС.

Ранее на Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью. За 3,5 тысячи долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, уехав за границу.

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      Александра Синицына
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