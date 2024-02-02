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13:26, 2 февраля 2024Мир

Депутаты ЕП возмутились сокращением средств на экопрограммы ЕС из-за Украины

FT: сокращение средств ЕС на экологию из-за помощи Киеву вызвало возмущение в ЕП

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Депутаты Европейского парламента (ЕП) возмутились решением лидеров Европейского союза (ЕС) выделить Украине помощь из бюджета ЕС из-за сокращения средств на экопрограммы объединения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, одобренный на саммите ЕС бюджет предполагает перераспределение средств из одних сфер в другие. Соответственно, чтобы компенсировать 50 миллиардов евро, которые пойдут на помощь Украине, необходимо будет сократить финансирование некоторых проектов ЕС.

Этот факт вызвал недовольство в Европарламенте. Депутаты потребовали дополнительное финансирование на развитие новой платформы стратегических технологий для Европы (STEP), которая обеспечивает поддержку цифровых, экологически чистых инноваций, а также перечислений в фонд кризисных ситуаций для борьбы с ЧП.

Председатель ЕП Роберта Метсола раскритиковала правительства за задержку принятие пакета мер и что у парламента было мало шансов повлиять на него. Также она осудила предлагаемые сокращения в научно-исследовательских областях.

В свою очередь, евродепутат Расмуса Андерсена от зеленых заявила, что такое решение разочаровывает и не соответствует задачам ЕС. «Европа не вернется на правильный путь, потеряв конкурентоспособность, и даже климатические цели находятся под угрозой из-за слишком малого объема инвестиций», — заключила она.

Ранее FT сообщила, что ЕС сместил фокус расходов с климатической сферы на оборонную. По информации газеты, причиной этому стала негативная реакция на действия ЕС по вопросам климатических проблем и конфликта на Украине.

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      Дарья Балацкая
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