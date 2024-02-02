Косметолог из Италии объявила себя наследницей легендарного миллиардера. Это обернулось настоящей шпионской историей

Косметолог из Италии объявила себя дочерью Ламборгини

В Италии идет суд между семейством Ламборгини и 35-летней Флавией Борзоне, которая объявила себя незаконнорожденной дочерью Тонино Ламборгини — сына основателя легендарной автомобильной компании Lamborghini. Она тайно добыла ДНК предполагаемой сестры и пытается добиться официального признания. «Лента.ру» рассказывает о самом странном судебном процессе Италии.

Флавия Борзоне наняла частных детективов, чтобы получить образец ДНК семьи Ламборгини

В понедельник, 29 января, на заседании суда в Болонье по иску о клевете, который против Борзоне и ее матери Розальбы Колозимо подал 76-летний Тонино Ламборгини, были озвучены результаты ДНК-экспертизы, проведенной в Университете Феррары. Ученые заявили, что Борзоне является единокровной сестрой 29-летней Элеттры Ламборгини — дочери Тонино.

Мы предоставили суду доказательства того, что она говорит правду. ДНК совпадают на 100 процентов. Эти женщины — сестры Серджио Кулиерси адвокат Флавии Борзоне

История получения того самого образца ДНК больше похожа на сцену шпионского триллера. Борзоне и Колозимо наняли четверых детективов, которые постоянно следовали за Элеттрой Ламборгини — певицей и участницей многочисленных реалити-шоу.

В итоге детективам удалось добыть соломинку, через которую исполнительница пила молочный коктейль. С соломинки, уже прозванной в итальянской прессе «соломинкой тысячи тайн», был получен образец слюны Ламборгини, а из него выделили ДНК.

Элеттра Ламборгини Фото: @elettralamborghini

Борзоне пытается доказать свое родство с Ламборгини уже пятый год

О скандале вокруг знаменитой семьи Ламборгини за пределами Италии широко заговорили только в конце января. На самом деле разбирательства продолжаются с 2019 года. Тогда достаточно известная на родине неаполитанская оперная певица Розальба Колозимо заявила в эфире Canale 5, что у нее был длительный роман с Тонино Ламборгини. Плодом этих отношений стала Флавия Борзоне, которой сейчас 35 лет.

Она много лет проработала косметологом в Неаполе, а сейчас активно занимается онлайн карьерой. У нее несколько аккаунтов в социальных сетях с несколькими тысячами подписчиков. Друзья называют Борзоне прямым и гордым человеком. Также говорят, что жизнь женщины с детства была непростой, и она всего добилась сама.

Тем временем история любви матери бывшего косметолога и наследника одного из самых известных автомобильных брендов в мире больше напоминает сюжет мелодрамы. Колозимо утверждает, что познакомилась с Ламборгини в 1980 году в Милане. Она якобы ждала автобус на остановке, а Тонино Ламборгини проезжал мимо на машине. Молодой мужчина заметил красивую девушку (тогда Колозимо было 17 лет, а Ламборгини — 33) и предложил подвезти ее. Потом вспыхнул роман, который продолжался много лет. В 1987 году Колозимо забеременела.

Первое, что он сказал мне тогда: «Не смей делать аборт». Я невероятно обрадовалась — он как бы сказал, что признает наши отношения. Однако вскоре он заявил: «Пусть это останется нашим секретом на всю жизнь» Розальба Колозимо из выступления в телешоу Live – Non è la D'Urso, 2019 год

Розальба Колозимо Кадр: carmine giordano / YouTube

Эта история действительно оставалась тайной долгие годы. Однако в 2019 году Колозимо все же решила обо всем рассказать дочери, а та вынесла семейный секрет в медийное поле. Тонино Ламборгини подал гражданский иск против Колозимо и Борзоне и выиграл его. Теперь он обвиняет женщин в клевете. Но похоже у матери и дочери теперь есть настоящий козырь — от результатов ДНК-теста так просто не отмахнешься.

Борзоне встречалась с отцом в 2019 году и записала, как он признался в отношениях с ее матерью

Еще одной уликой, доказывающей, по мнению юристов, правоту Борзоне, является аудиозапись ее разговора с Тонино Ламборгини. Итальянка утверждает, что в 2019 году встретилась с отцом и тайно записала их беседу. В ней мужчина якобы признался в романе с Колозимо. Эта запись была также представлена суду.

Более того, Флавия Борзоне рассказала, что всегда замечала, что внешне не похожа на человека, которого считала своим отцом. Вскоре после разрыва с Ламборгини Колозимо вышла замуж за художника Амедео Борзоне, которого знала с юности.

Борзоне также утверждает, что во время семейных скандалов мать часто кричала мужу: «Она даже не твоя дочь!» По мнению итальянки, это является весомым доказательством того, что художник не ее отец

В 2019 году мужчина, видимо, устав от постоянных заявлений, что не является отцом Флавии, начал процедуру отказа от отцовства. Именно после этого она якобы заинтересовалась личностью своего истинного родителя.

Тут, похоже, развернулась еще одна история, достойная телевизионной мелодрамы. Как утверждают СМИ, Колозимо была знакома с Амедео Борзоне много лет. Все это выглядит так, что не слишком знаменитый художник был ее официальным спутником жизни, а роман с богатым наследником Тонино Ламборгини происходил параллельно и тайно от него. Иначе зачем Амедео было заводить тяжбу по отказу от отцовства?

Впрочем, можно заподозрить и сговор родственников с целью получить деньги одного из самых знаменитых семейств Италии.

Флавия Борзоне Фото: @flavia_borzone

Юристы Ламборгини потребовали от суда не принимать ДНК-тест во внимание

После того как были представлены результаты ДНК-теста, юристы Ламборгини заявили, что суд не должен их учитывать в качестве улики. Адвокаты сослались на то, что образец ДНК был получен в результате скрытых от правосудия действий частных детективов. Элеттра Ламборгини не давала согласия на тестирование, а значит, оно попросту незаконно.

При этом Борзоне и Колозимо утверждают, что решили нанять детективов именно из-за обвинений в клевете, а их действия являются частью защитной стратегии. Ранее мать и дочь обращались к суду с просьбой о проведении официального ДНК-исследования, но Тонино Ламборгини предоставить ДНК для теста отказался

В 2021 году он выиграл гражданский процесс против матери и дочери, а потом подал против них уголовный иск. Только после этого они решили добыть биологический материал Элеттры Ламборгини и провести независимое исследование.

Наследницей какого состояния может стать Флавия Борзоне?

О размерах состояния семьи Ламборгини точных данных нет. В данный момент автомобильный бренд Lamborghini, основанный отцом Тонино — Ферруччо Ламборгини — в 1963 году, принадлежит Volkswagen Group. 76-летний Тонино возглавляет собственную компанию Tonino Lamborghini Ltd, которая производит мебель, аксессуары и предметы роскоши, «вдохновленные историей его семьи и дизайном автомобилей, спроектированных его отцом».

Бизнесмен никогда не раскрывал, какими активами владеет. Тем не менее известно, например, что в 2017 году оборот его бизнеса составил 400 миллионов евро. При этом в сети можно найти информацию, что личное состояние Тонино Ламборгини может достигать 1,1 миллиарда евро.

Впрочем, Флавия Борзоне утверждает, что деньги предполагаемого родителя ее не интересуют.

Нам очень важно показать, что Флавия Борзоне не хочет оскорбить господина Ламборгини, она просто хочет, чтобы ее признали. Она прожила много лет, не зная, кто ее отец Серджио Кулиерси адвокат Флавии Борзоне

Тонино Ламборгини с дочерьми Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Возможно, так оно и есть, хотя поверить в это сложно. Принимать в семью шестого ребенка (помимо Элеттры, у него еще три дочери и сын) Ламборгини явно не спешит. Между тем Мауро Бернардини — адвокат Тонино Ламборгини — уже заявил, что предоставленный тест никак не повлияет на ход настоящего разбирательства, а судья уже отверг его. Причиной этого является именно то, что образец ДНК был получен тайно.

Продолжение процесса назначено на март. Пока остается только гадать, чем закончится эта история, и сыграет ли «соломинка тысячи тайн» в ней решающую роль.