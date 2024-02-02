Экс-главу разведки ФРГ взяли на заметку из-за высказываний о мигрантах

Бывший глава контрразведки ФРГ Маасен попал под надзор из-за слов о мигрантах

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии обвинило своего бывшего главу Ханса-Георга Маасена в поддержке правого экстремизма из-за его слов о мигрантах и поместило политика под надзор. Об этом сообщает Spiegel.

Управление аргументирует это решение фразами из статьи Маасена, написанной им в 2021 году. В ней он заявил о существовании «социалистических и глобалистских сил», которые стремятся к «новому тоталитаризму». Маасен также подчеркнул в тексте, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет страну к «краху немецкого общества», чтобы «на его обломках построить неосоциалистическую социальную систему».

На основе этих высказываний ведомство оценило Маасена как человека, который «использует антисемитские коды и шифры», после чего экс-глава контрразведки Германии попал под наблюдение.

Кроме того, на одном из мероприятий Маасен заявил, что «немцев нужно заменить» мигрантами, которых он назвал «золотыми кусками», сообщает издание.

В 2014 году, во время пребывания на посту главы ведомства, Маасен назвал Берлин «столицей кибершпионажа» в связи с постоянными хакерскими атаками.