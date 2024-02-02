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15:18, 2 февраля 2024Мир

Глава МИД Польши назвал основную цель поездки в США

Глава МИД Польши Сикорский поехал в США просить деньги для помощи Украине
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поехал в США, чтобы просить Вашингтон дать деньги для помощи Украине. Такую основную цель поездки в Вашингтон назвал он в своем видеообращении в социальной сети X.

По его словам, выделение Украине 50 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС) «на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры» и снятие премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вето с данного решения является хорошей новостью.

Однако, как он подчеркнул, сейчас стоит разговаривать с теми, кого надо уговаривать. «Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить», — заключил глава МИД Польши.

Ранее Сикорский заявил, что Россия значительно опережает ЕС в производстве боеприпасов. Он отметил, что сейчас Евросоюз производит недостаточно оружия и объединение должно быстро расширить свои производственные мощности.

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      Дарья Балацкая
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