Глава МИД Польши Сикорский: Россия опережает ЕС в производстве боеприпасов

Россия значительно опережает Европейский союз (ЕС) в производстве боеприпасов, и сообществу необходимо перехватить инициативу в данном вопросе. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Die Welt.

«Я в любом случае вижу, что мы сейчас производим недостаточно оружия. Мы должны это изменить и быстро расширить наши производственные мощности», — отметил дипломат.

По его мнению, соотношение вооружений России и Украины составляет «восемь к одному». Он также выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «будет действовать правильно» на предстоящем саммите ЕС, который состоится 1 февраля.

Ранее польский политолог Анджей Гиль рассказал, что Украина допустила стратегический просчет из-за ожидания помощи от Германии в связи с отсутствием у страны военного потенциала. По его мнению, Киев не смог запросить поддержки у Варшавы из-за «подозрительности, заложенной в генах не только у украинских политиков, но и у граждан».