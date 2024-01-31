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17:48, 31 января 2024Мир

МИД Польши заявил о превосходстве России в производстве боеприпасов

Глава МИД Польши Сикорский: Россия опережает ЕС в производстве боеприпасов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия значительно опережает Европейский союз (ЕС) в производстве боеприпасов, и сообществу необходимо перехватить инициативу в данном вопросе. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Die Welt.

«Я в любом случае вижу, что мы сейчас производим недостаточно оружия. Мы должны это изменить и быстро расширить наши производственные мощности», — отметил дипломат.

По его мнению, соотношение вооружений России и Украины составляет «восемь к одному». Он также выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «будет действовать правильно» на предстоящем саммите ЕС, который состоится 1 февраля.

Ранее польский политолог Анджей Гиль рассказал, что Украина допустила стратегический просчет из-за ожидания помощи от Германии в связи с отсутствием у страны военного потенциала. По его мнению, Киев не смог запросить поддержки у Варшавы из-за «подозрительности, заложенной в генах не только у украинских политиков, но и у граждан».

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