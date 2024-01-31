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14:33, 31 января 2024Мир

На Западе оценили потенциал военной помощи Германии для Украины

Польский политолог Гиль назвал невозможной военную помощь Украине от Германии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польский политолог Анджей Гиль заявил о стратегическом просчете Украины в вопросе ожидания помощи от Германии в связи с отсутствием у страны военного потенциала. Об этом он сказал в интервью Do Rzeczy.

«Президент Украины явно не понимает, какова роль США в мире и какова роль Германии. Он не понимает, что Германия не в состоянии оказать ему какую-либо военную помощь... В военном отношении Германия — карлик, это даже не страна средних размеров. У них огромные проблемы, им не хватает каких-либо значимых боевых способностей. Такая поддержка невозможна», — добавил политолог.

Более того, Гиль сказал, что Украина не могла обратиться за помощью к Польше по причине «подозрительности, заложенной в генах не только у украинских политиков, но и у граждан».

Ранее польские военные назвали положение Украины на фронте критическим. Он также подчеркнул ответственность Запада к этой ситуации.

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      Лина Пивоварова
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