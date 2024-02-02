Информация о принудительной регистрации на ДЭГ в Донецке не подтвердилась

Информация о принудительной регистрации на ДЭГ в Донецке не подтвердилась

Информация о том, что жителей Донецка заставляют подавать заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) не подтвердилась.

В публикациях, распространивших среди украинских Telegram-каналах, говорится, что сотрудников Донецкой компании заставляют регистрироваться на электронное голосование. В качестве подтверждения этой информации приводится скриншот сообщения, в котором говорится, что все сотрудники обязаны направить заявление на Госуслугах для участия в электронном голосовании. Кроме того, заявляется, что за каждым будет закреплен ответственный, который проконтролирует это.

Отправитель сообщения неизвестен, скриншот сообщения рассылается в том числе от имени анонимных аккаунтов в чатах Telegram-каналов.

В пресс-службе регионального избиркома 30 января сообщили, что дистанционное голосование для Донецкой народной республики (ДНР) не предусмотрено — процедура голосования на президентских выборах будет организована почти на 700 избирательных участках. Кроме того, будет работать механизм голосования по месту пребывания.

Список регионов, для которых доступно дистанционное электронное голосование опубликован на сайте Госуслуг. В него вошли 29 субъектов России. Подать заявление могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в этих регионах.

Информация о том, что жителей Донецка заставляют регистрироваться на ДЭГ, не получила распространение среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»