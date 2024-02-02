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11:40, 2 февраля 2024Бывший СССР

Кличко объяснил необходимость новой мобилизации

Мэр Киева Кличко заявил, что Украине нужна новая мобилизация для ротации
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нужна мобилизация, чтобы провести ротацию. Так объяснил необходимость новой волны призыва на фронт мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.

«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — сказал он.

По его словам, каждый военный хочет знать, что его семья в безопасности. Кроме того, Кличко отметил, что 100 тысяч жителей украинской столицы были мобилизованы. Мэр города также рассказал, что выделяет 7 миллиардов гривен (около 187 миллионов долларов) из бюджета Киева на поддержку армии.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Фриз назвала противоречащим конституции новый законопроект о мобилизации на Украине. Есть ряд норм, которые потребуют доработки. В частности, Фриз назвала антиконституционным предложение не брать на госслужбу лиц от 18 до 60 лет, которые не прошли базовую военную подготовку или военную службу.

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      Кристина Есикова
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