Кличко объяснил необходимость новой мобилизации

Мэр Киева Кличко заявил, что Украине нужна новая мобилизация для ротации

Украине нужна мобилизация, чтобы провести ротацию. Так объяснил необходимость новой волны призыва на фронт мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.

«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — сказал он.

По его словам, каждый военный хочет знать, что его семья в безопасности. Кроме того, Кличко отметил, что 100 тысяч жителей украинской столицы были мобилизованы. Мэр города также рассказал, что выделяет 7 миллиардов гривен (около 187 миллионов долларов) из бюджета Киева на поддержку армии.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Фриз назвала противоречащим конституции новый законопроект о мобилизации на Украине. Есть ряд норм, которые потребуют доработки. В частности, Фриз назвала антиконституционным предложение не брать на госслужбу лиц от 18 до 60 лет, которые не прошли базовую военную подготовку или военную службу.