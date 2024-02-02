На Украине озвучили стоимость дополнительной мобилизации

Депутат Пидласа: дополнительная мобилизация обойдется Киеву в 720 млрд гривен

Дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек обойдется украинскому бюджету примерно в 720 миллиардов гривен (более 19 миллиардов долларов). Такую стоимость мобилизационных мероприятий озвучила депутат Верховной Рады, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Согласно предварительной оценке, только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным нужно 322 миллиарда гривен, еще 400 миллиардов — на закупку и модернизацию военной техники. Эта сумма, отметила Пидласа, составляет 22,5 процента расходов госбюджета, или 41 процент расходов на оборону.

При этом она подчеркнула, что средства международных партнеров на нужды армии Киеву тратить нельзя. «Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40 процентов за несколько месяцев — очень нетривиальная задача», — добавила депутат.

Украинские власти уже обсуждают, где взять такие деньги. Среди вариантов, поделилась Пидласа, — возвращение прогрессивной ставки НДФЛ, налог на роскошь и дополнительное изъятие ресурсов из местных бюджетов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине необходима новая мобилизация, чтобы провести ротацию военнослужащих. Он также отметил, что из бюджета Киева уже выделяются семь миллиардов гривен (около 187 миллионов долларов) на поддержку армии.