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14:24, 2 февраля 2024Мир

Орбан заявил об отсутствии претензий на «печать кошерности» со стороны Украины

Премьер Орбан: Венгрия не претендует на «печать кошерности» со стороны Украины

Фото: Markus Schreiber / АР

Венгрию не интересуют заявления украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», Будапешт не претендует на «печать кошерности» со стороны Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания», — сказал политик, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что Венгрия «провенгерская, а не пророссийская» страна.

Он подчеркнул, что уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если такое все же говорят, то не надо удивляться, что подобные высказывания «пропускают мимо ушей».

По его словам, Венгрия выстраивает суверенную внешнюю политику и отношения с Украиной, исходя из собственных интересов.

Венгерский премьер также заявил, что новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые решил выделить Евросоюз, нужен для поддержки экономики страны, а не для закупки оружия.

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      Семен Александров
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