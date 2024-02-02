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19:13, 2 февраля 2024Мир

Посольство Британии в России почтило память жителей Сталинграда

Посольство Британии в России почтило годовщину окончания битвы за Сталинград

Фото: tiger rus / Wikimedia

Посольство Британии в России в годовщину окончания битвы за Сталинград почтило память жителей города. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства в Москве.

«2 февраля 1943 года — ровно 81 год назад — завершилась Сталинградская битва… Эта битва длилась больше полугода, стала одной из самых кровопролитных в истории человечества и изменила ход Второй мировой войны в Европе», — говорится в заявлении посольства.

Также отмечается, что сегодня Россия и Великобритания вместе вспоминают историю битвы, как «борьбы с общим врагом». Британская сторона подчеркнула, что «чтит самопожертвование жителей Сталинграда (Волгограда)».

Сталинградская битва продлилась с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года. Сражение вызвало высокий интерес британской, американской и канадской общественности в период Второй мировой войны. В частности, британская сторона организовала кампанию поддержки и солидарности с жителями Сталинграда, а также направляла адресную гуманитарную помощь городу.

Во время Тегеранской конференции 1943 года, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль от имени короля Георга VI вручил в дар «Меч Сталинграда» руководителю СССР Иосифу Сталину. Данное событие стало одним из самых известных актов памяти о Сталинградской битве в британском обществе.

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      Максим Габриелян
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