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15:03, 2 февраля 2024Россия

Появились подробности о скрывавшей дома четыре года мумию мужа россиянке

Скрывавшая мумию мужа дома жительница Ленобласти поклонялась тибетским монахам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница деревни Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области, которая скрывала мумию мужа в доме четыре года, поклонялась тибетским монахам. Такие подробности о россиянке появились на портале 78.ru.

По данным телеканала, женщина с помощью неких ритуалов специально создавала условия для того, чтобы тело супруга не разлагалось. Помимо этого, известно, что жительница Ленобласти наотрез отказывалась хоронить мужа, исходя из религиозных убеждений.

Россиянка пыталась вовлечь в оккультизм и детей. В родительской комнате правоохранители нашли различные египетские знаки и картины.

Как выяснил телеканал, супруг женщины до инцидента сильно болел, но к врачам не обращался, а занимался самолечением.

Его двоюродная сестра рассказала «Известиям», что мужчина не посещал соцсети с 2016 года. Однако россиянку это никак не насторожило, поскольку с братом они крайне редко общались.

Ранее в феврале стало известно, что 50-летняя жительница Ленобласти решила не избавляться от супруга, который во время одной из ссор замер и упал на пол. Она придумала закутать мужа в одеяло и уложить его рядом с собой на кровать. Обеспокоенным четырем детям россиянка говорила, что отец обязательно очнется, но позже.

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      Анна Щербакова
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