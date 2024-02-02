Появилось фото найденной в российском доме спустя четыре года мумии

78.ru показал фото мумии мужа, которую жительница Ленобласти хранила дома 4 года

Телеканал 78.ru показал фотографию мумии мужа, которую жительница деревни Старосиверская в Гатчинском районе Ленинградской области хранила в доме четыре года. Снимок появился на сайте издания.

Как выяснилось, 50-летняя россиянка решила не избавляться от супруга, который во время одной из ссор замер и упал на пол. Женщина придумала закутать мужа в одеяло и уложить его рядом с собой на кровать. Обеспокоенным четырем детям она говорила, что отец обязательно очнется чуть позже.

Мужчину считали пропавшим на протяжении четырех лет, мумию в доме случайно обнаружил инспектор по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, жительница Ленобласти, которая так «оберегала» супруга, состояла на учете у психиатра.

Ранее сообщалось, что в Москве семья полтора месяца прожила с мумифицированными останками 73-летней бабушки ради ее пенсии.