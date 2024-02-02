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22:15, 2 февраля 2024Россия

Путин обменялся подарками с девочкой из Тулы

Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя и получил от нее зайца

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 февраля, приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову и обменялся подарками с его маленькой дочкой Полиной. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

«Вам на победу!» — подарила девочка главе государства плюшевого зайца. Путин поблагодарил ребенка и сказал, что у него тоже приготовлены подарки.

«Если мама разрешит, компьютер детский подарю», — сказал президент. Также девочка получила от него большого плюшевого медведя.

В пятницу, 2 февраля, Владимир Путин во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана поехал в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой.

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      Марина Совина
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