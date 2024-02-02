Путин приехал в гости к медику и попробовал чай с пастилой

Путин в Тульской области вне плана поехал в гости к сотруднику онкодиспансера

Президент России Владимир Путин во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана поехал в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, один из медиков пригласил главу государства к себе в коттедж, который предоставлен в рамках программы поддержки медработников.