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20:01, 2 февраля 2024Россия

Путин приехал в гости к медику и попробовал чай с пастилой

Путин в Тульской области вне плана поехал в гости к сотруднику онкодиспансера
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана поехал в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, один из медиков пригласил главу государства к себе в коттедж, который предоставлен в рамках программы поддержки медработников.

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