Россиянина задержали за совершенную 15 лет назад расправу над девушкой

Под Красноярском задержали мужчину за убийство знакомой, совершенное в 2009 году

В Красноярском крае задержали 42-летнего местного жителя за расправу над 23-летней девушкой, совершенную 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, в феврале 2009 года жительница поселка Анаш Новоселовского района рассказала полицейским о пропаже дочери. Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Однако разыскать причастного к исчезновению девушки на тот момент не удалось.

В 2024 году следователи повторно изучили все материалы дела и разработали план по его раскрытию. Им удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Выяснилось, что 4 февраля 2009 года мужчина познакомился с потерпевшей в клубе. Он пригласил ее в гости и оказывал знаки внимания. Но новая знакомая отвергла ухаживания кавалера. Тогда он избил ее руками и толкнул на отопительную печь, она ударилась головой. Девушка не выжила. Фигурант вывез пострадавшую на санях за пределы поселка и оставил в овраге.

Россиянин уже признал вину. Решается вопрос о его аресте.