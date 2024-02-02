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09:13, 2 февраля 2024Россия

Российские военные уничтожили польскую самоходку Krab ВСУ и ее расчет

МО: на купянском направлении ВС России уничтожили САУ Krab ВСУ с расчетом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО).

По данным оборонного ведомства, вместе с самоходкой был уничтожен и ее расчет. В Минобороны уточнили, что ведение огня по САУ Вооруженные силы России (ВС) корректировалось с дрона, а бой произошел на купянском направлении.

«Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного артиллерийского орудия противника», — рассказали в МО.

Ранее, 29 января, в МО сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Помимо этого, в районе Синьковки на купянском направлении были отражены три атаки штурмовиков ВСУ.

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      Марк Леонов
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