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23:43, 2 февраля 2024Бывший СССР

Украина получила еще две системы ПВО

Зеленский заявил, что на Украину прибыли еще две системы ПВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну прибыли еще две системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все подробности, конечно, не следует говорить публично», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, власти страны «на разных уровнях месяцами работали» над поставкой этих установок. Политик не уточнил, откуда прибыли системы. Он также отметил, что их недостаточно.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены уйти в оборону, так как испытывают дефицит артиллерийских снарядов. «Нехватка снарядов — одна из ключевых причин, по которой украинская армия перешла к обороне по всему фронту после разочаровывающего контрнаступления этим летом», — было сказано в материале Politico.

18 января стало известно, что украинские войска впервые применили импровизированную систему ПВО, состоящую из советских и западных элементов. Предполагается, что речь идет о FrankenSAM.

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      Марина Совина
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