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14:33, 2 февраля 2024Культура

Умер оператор «Последнего богатыря» и «Беспринципных»

На 49-м году жизни скончался оператор «Последнего богатыря» Капинос

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На 49-м году жизни скончался российский оператор, работавший над такими проектами, как «Последний богатырь», «Беспринципные» и «Кухня» Павел Капинос. Об этом сообщила режиссер Анна Меликян в своем Telegram-канале.

Кинематографистка поведала, что причиной смерти оператора стала остановка сердца. Она назвала Капиноса невероятно одаренным кинодеятелем и одним из лучших операторов в стране.

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма "8". Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос... Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — написала Меликян.

Режиссер также принесла соболезнования близким и родным Капиноса.

Мужчина выступил в роли оператора в таких проектах, как «Духless 2», «Елки 5», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Беспринципные» и многих других. Помимо этого, он также срежиссировал фильмы «Изоляция» и «Прощай, любимый».

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      Анастасия Астахова
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