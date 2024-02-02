В США оценили роль Орбана в НАТО

Сенатор США Кардин назвал премьера Орбана самым ненадежным союзником в НАТО

Американский сенатор-демократ Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ненадежным союзником по НАТО и предложил ввести против него санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Орбан, который в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО, вдобавок к этому необоснованно оттягивал решение Европейского союза по оказанию столь необходимой экономической помощи Украине», — заявил Кардин.

Сенатор также предложил ввести санкции против Виктора Орбана и рассмотреть вопрос об исключении Венгрии из американской программы безвизового режима. Это решение американский политик связал с затягиванием решения Орбана по одобрению вступления Швеции в НАТО.

Ранее Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза следуют интересам США вместо своих собственных.

