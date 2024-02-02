В США усомнились в возможностях западного оружия в борьбе ВСУ против России

RS: профессор Эпископос заявил, что западное оружие не поможет ВСУ победить РФ

Дальнейшая отправка западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе все более мощного и тяжелого, не смогут склонить чашу весов в пользу украинской армии. О причинах того, почему поставленное оружие не поможет ВСУ победить РФ, рассказал американский профессор истории Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft (RS).

«После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», — заявил профессор.

По мнению Эпископоса, растянутые сроки и неопределенность в поставках со стороны западных стран «дает Москве достаточно времени», чтобы разработать эффективную тактику противодействия.

Ранее стало известно, что во время саммита 1 февраля лидеры стран Европейского союза подчеркнули необходимость и призвали к ускорению помощи в виде поставки ракет и снарядов на Украину. «Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов», — говорится в декларации по итогам встречи.