Венгрия упрекнула Украину в требовании обязательной военной помощи

Орбан: Украина не может требовать, чтобы Венгрия оказывала ей военную помощь

Украина не может, взывая к морали, требовать от Венгрии оказания военной помощи Киеву в обязательном порядке. В этом руководство Киева упрекнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Если Украина решает, что может взять на себя все то, что несет с собой война, это их право, они тоже суверенная страна. Но они, конечно, не могут просить, требовать, взывая к морали, чтобы мы обязательно поддерживали их бои», — констатировал он.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что в некоторых вопросах «дистанция между двумя странами очень-очень велика». Он также напомнил, что Будапешт принимает украинских беженцев, трудоустраивает их и позволяет украинским детям ходить в венгерские детские сады и школы, в то время как закарпатские венгры живут «как лишенцы».

«До 2015 года так не было, а потом права забрали. И сейчас обещают, что вернут. На это мы говорим, что верим, но увидим», — отметил премьер, указав на необходимость сохранения постоянного диалога о межгосударственных проблемах с украинской стороной.

Ранее Орбан заявил, что 50 миллиардов евро, выделенные Украине Евросоюзом, пойдут на поддержку экономики страны. По его словам, эти деньги пойдут не на оружие, а на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло.