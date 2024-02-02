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16:20, 2 февраля 2024Бывший СССР

Жена Зеленского высказалась против принуждения беженцев к возвращению на Украину

Жена Зеленского заявила, что неправильно заставлять украинцев возвращаться

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что неправильно заставлять беженцев возвращаться в страну. Ее слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — сказала она.

По словам супруги главы государства, для возвращения украинцев на родину необходимо восстановление, чтобы им было куда приехать.

Ранее Зеленский призвал Запад отдать Киеву деньги, которые должны пойти на поддержку беженцев с Украины. Находящиеся за границей украинцы часто получают помощь как от Киева, так и от тех стран, в которых они находятся, подчеркнул глава государства. Как он утверждал, беженцы вывозят деньги с Украины, а полученные ими средства также остаются в пределах Евросоюза.

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      Кристина Есикова
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