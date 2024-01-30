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13:29, 30 января 2024Бывший СССР

Зеленский призвал забрать помощь у украинских беженцев

Зеленский: Западу следует отдать Киеву помощь для украинских беженцев
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters

Западу следует отдать средства, предназначенные для помощи украинским беженцам, Киеву. Забрать помощь у уехавших с Украины граждан призвал президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Видео доступно на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Зеленский указал, что находящиеся за границей украинцы зачастую получают помощь как от Киева, так и от тех стран, в которых они находятся. По его словам, беженцы вывозят деньги с Украины, а полученные ими средства также остаются в пределах Евросоюза.

«И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги, в зависимости от того, где находится этот человек», — отметил он.

Президент Украины также заявил, что Европейский Союз не справится с поддержкой Киева без помощи США. Он также отметил, что изменение позиции властей США по вопросу помощи Киеву может поставить под угрозу и поддержку со стороны Европы.

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      Александр Курбатов
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