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15:36, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН попала в больницу на отдыхе за границей

Юмористка Парфенюк попала в больницу в Таиланде с подозрением на аппендицит
Ольга Парфенюк

Ольга Парфенюк. Кадр: Нетология / YouTube

Бывшая участница КВН, ведущая популярного юмористического шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк попала в больницу на отдыхе в Таиланде. О госпитализации за границей она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Парфенюк опубликовала фотографии, на которых она лежит на койке в больничной палате. «Я жива. Было подозрение на аппендицит — не подтвердилось. Буду лечиться уже дома», — раскрыла звезда КВН. Она назвала день своей госпитализации ужасным.

Кроме того, Парфенюк похвалила больницы и медиков в Таиланде и рассказала, что расходы за госпитализацию покрыла страховка. Юмористка также заверила, что уже чувствует себя хорошо.

В январе 2023 года о своей госпитализации за границей сообщил стендап-комик Илья Соболев. Юморист и его дочь обратились к медикам из-за ротавирусной инфекции. По словам комика, они испытывали сильную тошноту.

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      Маргарита Щигарева
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