Ирак объявил трехдневный траур по жертвам ударов США

Премьер Ирака ас-Судани объявил в стране трехдневный траур по жертвам ударов США

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране трехдневный траур по жертвам ударов США. Об этом заявили в пресс-службе иракского премьера в соцсети X.

«Премьер-министр отдал распоряжение объявить всеобщий траур во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня в память по жертвам среди наших вооруженных сил и мирных жителей в результате американской бомбардировки», — говорится в заявлении.

3 февраля США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в этих странах стали лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.

Министерство иностранных дел Ирака вызовет временного поверенного в делах США после атаки на страну. Поверенному намереваются вручить официальную ноту протеста в связи с нападением США на гражданские и военные объекты республики.