Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 3 февраля 2024Мир

МИД Ирака вызовет временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста

МИД Ирака вручит ноту протеста временному поверенному в делах США после атаки
Багдад

Багдад. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Ирака вызовет временного поверенного в делах США после атаки на страну. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«В знак протеста против американской агрессии (...) министерство иностранных дел вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поверенному намереваются вручить официальную ноту протеста в связи с нападением США на гражданские и военные объекты республики.

Ранее координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут. По его словам, ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции. В Белом доме считают удары по объектам успешными.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не знаю, вернет ли Украина Крым». Президента Польши раскритиковали из-за слов о принадлежности полуострова

      МИД России осудил удары США по Сирии и Ираку

      ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма

      Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией

      В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

      Внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"»

      Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Минобороны заявило о десятках групповых ударов по военным объектам на Украине

      В деле задержанной за приставания к школьнику учительницы появились подробности

      Глава Минобороны Великобритании потребовал не допустить победы России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше