МИД Ирака вызовет временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста

МИД Ирака вручит ноту протеста временному поверенному в делах США после атаки

Министерство иностранных дел (МИД) Ирака вызовет временного поверенного в делах США после атаки на страну. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«В знак протеста против американской агрессии (...) министерство иностранных дел вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поверенному намереваются вручить официальную ноту протеста в связи с нападением США на гражданские и военные объекты республики.

Ранее координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут. По его словам, ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции. В Белом доме считают удары по объектам успешными.