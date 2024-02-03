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11:32, 3 февраля 2024Россия

Медведев призвал поддерживать несистемную оппозицию на Западе

Медведев призвал Россию поддерживать западных оппозиционных политиков

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия должна всячески поддерживать несистемную оппозицию на Западе. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик назвал западную оппозицию более разумной и благопристойной, в отличие от «убогой и продажной» российской, которая «желает гибели своему Отечеству». Медведев подчеркнул, что и левые, и правые оппозиционеры стран Евросоюза имеют свои национальные программы, которые направлены на противостояние американскому глобализму. «В том числе такая оппозиция есть уже и в национальных парламентах, и в Европарламенте, куда скоро состоятся выборы», — отметил он.

По мнению зампреда Совбеза, новые западные политики более адекватны и мотивированы в сравнении с «разжиревшими котами из традиционных партий». Он считает, что эта оппозиция видит пороки либерального глобализма и «пиндостаноцентричного мироустройства». «И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», — призвал Медведев.

Он выразил надежду, что это поможет кому-то из несистемных оппозиционеров стать частью политического истеблишмента. Политик придерживается мнения, что их приход к власти может оздоровить политический ландшафт Запада. «Именно поэтому их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что если какая-либо страна НАТО предоставит свои аэродромы Киеву, она будет считаться законной целью российских войск. Он пояснил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако если он посягнет на целостность государства, то сразу получит ответ, который будет означать большую войну.

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      Сергей Истомин
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