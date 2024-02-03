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14:47, 3 февраля 2024Культура

Неизвестный пытался похитить певицу Бьянку в центре Москвы

В Москве мужчина пытался затащить в машину певицу Бьянку, угрожая палкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Татьяну Липницкую, известную как певица Бьянка, пытался похитить неизвестный мужчина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером в пятницу, 2 февраля. На подходе к салону красоты к артистке подбежал неизвестный с палкой и приказал садиться в автомобиль. Бьянка громко закричала, после чего злоумышленник испугался и убежал. Согласно описанию певицы, нападавший мужчина был ростом около двух метров с «лицом Чикатило» и одет в темный пуховик.

Сейчас адвокат Липницкой решает, будут ли они обращаться в полицию. Сама Бьянка призналась, что была вынуждена пойти к психологу из-за боязни одной выходить на улицу.

Ранее известного якутского актера Эрхана Нохоева избили в Москве. На него напал таксист из-за того, что артист не смог оплатить свой проезд.

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      Олеся Мицкевич
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