В гараже умершего американца нашли ядерную ракету

WSBT: житель США годами хранил в гараже ракету от ядерной боеголовки

В гараже жителя штата Огайо (США) нашли ядерную ракету. Об этом сообщает телеканал WSBT.

Полицейские Белвью, штат Огайо, отреагировали на просьбу Национального музея ВВС США в Дейтоне проверить гараж уже умершего жителя города. По словам его соседа, тот годами хранил в гараже ядерную ракету. Прибывшие на место члены группы разминирования подтвердили факт наличия ракеты.

Взрывотехники определили подозрительный предмет как Douglas AIR-2 Genie — неуправляемая ракета класса «воздух-воздух», которую использовали для перевозки ядерной боеголовки W25. W25 — ядерная боеголовка малой мощности, используемая ВВС США в 1950-х годах.

Специалисты заявили, что боеголовки внутри ракеты не было, также она не представляет опасности для окружающих. Выяснилось, что хранивший ракету мужчина приобрел ее на одной из местных распродаж. Военные также не потребовали ракету обратно — после реставрации ее выставят в Национальном музее ВВС США.

В ноябре стало известно о жителе Израиля, который собрал коллекцию из обломков израильских и палестинских ракет и сфотографировал ее. Большую часть кустарных ракет, летящих со стороны сектора Газа, сбивает израильская система ПВО «Железный купол».