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10:55, 3 февраля 2024Спорт

Роднина сделала прогноз на возвращение Валиевой в спорт

Роднина: возвращение фигуристки Валиевой в спорт будет зависеть от ее психики
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина сделала прогноз на возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина заявила, что возвращение 17-летней спортсменки на лед будет зависеть от ее психики. «Насколько вообще осталось желание что-то делать в этом виде спорта после всего, что произошло. Никто не знает, что у Камилы сейчас происходит в голове», — посчитала она.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Таким образом, спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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