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22:37, 3 февраля 2024Мир

Сын последнего короля Италии скончался на 87-м году жизни

Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский скончался в 86 лет
Виктор Эммануил Савойский

Виктор Эммануил Савойский. Фото: Международная ассоциация дам и рыцарей Королевского дома Савойи

Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в возрасте 86 лет в Женеве, об этом говорится в сообщении Савойского дома.

Отмечается, что представитель королевской династии спокойно умер в кругу семьи на 87-м году жизни 3 февраля 2024 года.

Принц Виктор Эммануил — сын Умберто II, последнего короля Италии, занимавшего трон всего 34 дня. Умберто II был провозглашен королем 9 мая 1946 года. В его пользу отрекся от трона король Виктор Эммануил III. Однако 2 июня на всенародном референдуме жители Италии одобрили низложение Савойской династии и провозглашение республики, и 11 июня 1946 года Умберто II официально перестал быть королем и отправился в изгнание.

До 2002 года всем прямым потомкам короля Виктора Эммануила III был официально запрещен въезд на территорию Италии. Принц Савойский Виктор Эммануил вернулся в страну в марте 2003 года.

В 2006 году итальянские правоохранительные органы арестовали сына Умберто II по подозрению в «участии в преступной организации, причастной к коррупции, подлогу, незаконному игорному бизнесу и сутенерству». В 2009 году его привлекли к суду.

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      Марина Совина
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