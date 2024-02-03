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16:53, 3 февраля 2024Россия

В Подмосковье задержали угрожавшего взорвать колледж студента

В Подмосковье задержали студента, угрожавшего устроить взрыв в колледже

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье задержали 18-летнего студента, который угрожал взорвать колледж с помощью самодельной взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно данным источника, студент из городского округа Фрязино, который учится на строителя в Щелковском колледже, написал в сети, что собирается взорвать собственное учебное заведение. Он утверждал, что планирует въехать в колледж на автомобиле со взрывчаткой. Студент также заявил, что уже подготовил все необходимое, чтобы устроить взрыв. Юношу быстро задержали.

В ходе допроса он признался, что не собирался взрывать колледж. По его словам, такими сообщениями он снимает стресс, который испытывает из-за однообразной жизни. Студент рассказал, что сначала писал подобные угрозы другу, но после того, как тот его заблокировал, начал искать чаты в сети, чтобы запугивать других. Юноша неоднократно заявлял, что покупает оружие и гранаты, однако в реальности никогда ничего подобного не совершал. В настоящее время с ним общаются следователи.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы 15-летняя школьница напилась шампанского и взорвала страйкбольную гранату в квартире подруги. Восьмиклассницу доставили в больницу, где ей диагностировали ожог кисти второй степени.

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