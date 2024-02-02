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16:02, 2 февраля 2024Россия

15-летняя москвичка взорвала страйкбольную гранату в квартире подруги

В Москве школьница напилась шампанского и взорвала гранату в квартире подруги

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На востоке Москвы 15-летняя школьница напилась шампанского и взорвала страйкбольную гранату в квартире подруги на 15-й Парковой улице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, восьмиклассница пришла в гости к подруге с двумя бутылками игристого. Взрослых в квартире не было, поэтому подростки выпивали и громко слушали музыку.

В какой-то момент девочка достала из кармана страйкбольную гранату и предложила владелице дома поиграть с ней. Опасное устройство взорвалось прямо у гостьи в руках.

Восьмиклассницу доставили в больницу, где ей диагностировали ожог кисти второй степени. Оставаться в медучреждении несовершеннолетняя отказалась.

Инцидентом в квартире заинтересовались столичные полицейские.

Ранее сообщалось, что во Второй гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната.

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      Анна Щербакова
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