Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского языка в русских школах

Министр Якштас: в русских школах следует увеличить число уроков литовского языка

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил увеличить число уроков литовского в русских школах. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Глава ведомства заявил о неравных возможностях для выпускников литовских и русских школ при поступлении в вузы, при приеме на работу из-за недостаточного знания языка. В связи с этим он призвал усилить изучение литовского языка в русских школах.

Якштас также добавил, что уроков литовского языка в начальной русской школе на треть меньше.

Ранее Якштас заявил, что в Литве передумали закрывать школы для национальных меньшинств с русским языком обучения — соответствующий вопрос отложен из-за нехватки обычных литовских школ.

При этом в январе министр призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии.