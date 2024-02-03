Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского языка в русских школах
Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил увеличить число уроков литовского в русских школах. Об этом сообщает «Sputnik Литва».
Глава ведомства заявил о неравных возможностях для выпускников литовских и русских школ при поступлении в вузы, при приеме на работу из-за недостаточного знания языка. В связи с этим он призвал усилить изучение литовского языка в русских школах.
Якштас также добавил, что уроков литовского языка в начальной русской школе на треть меньше.
Ранее Якштас заявил, что в Литве передумали закрывать школы для национальных меньшинств с русским языком обучения — соответствующий вопрос отложен из-за нехватки обычных литовских школ.
При этом в январе министр призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии.