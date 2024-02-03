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01:25, 3 февраля 2024Бывший СССР

Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского языка в русских школах

Министр Якштас: в русских школах следует увеличить число уроков литовского языка

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил увеличить число уроков литовского в русских школах. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Глава ведомства заявил о неравных возможностях для выпускников литовских и русских школ при поступлении в вузы, при приеме на работу из-за недостаточного знания языка. В связи с этим он призвал усилить изучение литовского языка в русских школах.

Якштас также добавил, что уроков литовского языка в начальной русской школе на треть меньше.

Ранее Якштас заявил, что в Литве передумали закрывать школы для национальных меньшинств с русским языком обучения — соответствующий вопрос отложен из-за нехватки обычных литовских школ.

При этом в январе министр призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии.

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      Марина Совина
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