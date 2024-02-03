Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

МИД России: Швейцария исчерпала потенциал как брокер в урегулировании конфликтов

Швейцария исчерпала свой потенциал в качестве брокера при урегулировании конфликтов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Комментируя утверждение Берном новой внешнеполитической стратегии до 2027 года, она подчеркнула, что документ подтверждает слепое следование Швейцарии установкам США и Евросоюза. «На этом фоне уверения швейцарской стороны в её якобы приверженности беспристрастности звучат цинично», — отметила Захарова.

Представитель российского МИД назвала принятую стратегию «откровенно антироссийской». Он обратила внимание, что в документе, проект которого Москва раскритиковала еще в сентябре 2023 года, сохранены все враждебные по отношению к России формулировки. «В частности, швейцарские власти воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее"», — заявила Захарова, напомнив, что в ходе беседы с Начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неприемлемость отхода Берна от своего нейтралитета.

Ранее Федеральный совет Швейцарии поддержал дополнительные меры в рамках 12-ого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Решение вступило в силу 1 февраля.