Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 3 февраля 2024Мир

Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

МИД России: Швейцария исчерпала потенциал как брокер в урегулировании конфликтов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария исчерпала свой потенциал в качестве брокера при урегулировании конфликтов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Комментируя утверждение Берном новой внешнеполитической стратегии до 2027 года, она подчеркнула, что документ подтверждает слепое следование Швейцарии установкам США и Евросоюза. «На этом фоне уверения швейцарской стороны в её якобы приверженности беспристрастности звучат цинично», — отметила Захарова.

Представитель российского МИД назвала принятую стратегию «откровенно антироссийской». Он обратила внимание, что в документе, проект которого Москва раскритиковала еще в сентябре 2023 года, сохранены все враждебные по отношению к России формулировки. «В частности, швейцарские власти воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее"», — заявила Захарова, напомнив, что в ходе беседы с Начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неприемлемость отхода Берна от своего нейтралитета.

Ранее Федеральный совет Швейцарии поддержал дополнительные меры в рамках 12-ого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Решение вступило в силу 1 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это будет точно территория РФ, а не Украины». В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

      Сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ в российском регионе

      Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе

      Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

      Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

      Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

      Военный эксперт высказался о реакции украинской армии на отставку Залужного

      Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

      Песков выразил обеспокоенность визитом Нуланд в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше