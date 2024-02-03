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14:54, 3 февраля 2024Из жизни

Женщина-дворник разбогатела на 30 миллионов рублей благодаря просьбе продавца

The Thaiger: в Таиланде женщина-дворник выиграла в лотерею 12 миллионов бат

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Таиланда, работающая дворником, разбогатела благодаря просьбе продавца и решила выйти на пенсию. Об этом сообщает The Thaiger.

56-летняя Сомсонг Сингса из провинции Сисакет убирает улицы уже более 40 лет. Однажды во время обеденного перерыва к ней подошел продавец лотерейных билетов. Он попросил женщину купить у него два билета. Сначала Сингса отказалась, однако все же приобрела билеты после настойчивых уговоров продавца.

Спустя некоторое время невестка женщины проверила результаты розыгрыша и выяснила, что она сорвала джекпот в размере 12 миллионов бат (30,5 миллиона рублей). Радостная новость вызвала бурную реакцию родственников Сингсы. Они поздравили женщину с неожиданным крупным выигрышем.

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Сингса рассказала, что денежный приз поможет ей как можно раньше выйти на пенсию. Она планирует разделить выигрыш с семьей, а также потратить его на погашение долгов и помощь религиозным общинам.

Ранее жительница Великобритании несколько месяцев из-за болезни не знала, что выиграла в лотерею один миллион фунтов стерлингов. Британка находилась в больнице, когда были объявлены результаты розыгрыша.

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