Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:51, 2 февраля 2024Из жизни

Женщина несколько месяцев не знала о свалившемся на нее богатстве из-за болезни

Жительница Великобритании выиграла £1 млн и не знала об этом несколько месяцев

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Жительница Великобритании несколько месяцев из-за болезни не знала, что выиграла в лотерею один миллион фунтов стерлингов (114 миллионов рублей). Ее историю рассказывает Metro.

56-летняя Дебора Берджесс из графства Лестершир играла в национальную лотерею онлайн примерно раз в месяц, «чтобы пощекотать нервы», но не относилась к этому серьезно. В августе 2023 года женщина купила очередной билет, но скоро забыла об этом, так как у нее появились проблемы со здоровьем.

После обследования у Берджесс выявили низкий уровень железа в организме и подозрение на анемию. Вскоре ей диагностировали хроническую анемию и положили в больницу. Британка провела в стационаре больше недели, и именно в это время были объявлены результаты розыгрыша. Однако из-за нахождения в клинике и плохого самочувствия она не проверяла почту и не знала о свалившемся на нее богатстве.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«Я и так редко проверяю аккаунт, а тут еще плохо себя чувствовала и лежала в больнице. Потом ушла в отпуск, чтобы восстановиться, поэтому почту проверила только через несколько месяцев», — рассказала Берджесс.

Когда британка наконец обнаружила, что стала обладательницей миллиона фунтов стерлингов, она, по собственному признанию, испытала «шок всей своей жизни». Берджесс рассказала, что первым делом подумала, что письмо о выигрыше является уловкой мошенников. Она посоветовалась с матерью и решила в первую очередь позвонить в полицию.

Правоохранители и устроители лотереи успокоили британку и подтвердили, что она действительно выиграла. После этого Берджесс в первую очередь продала свой автомобиль лучшей подруге за один фунт стерлингов (114 рублей), а теперь собирается поехать отдохнуть на Гавайи. «Я думаю, что мораль моей истории в том, что надо регулярно проверять свой аккаунт на сайте лотереи. Я была миллионершей несколько месяцев и даже не знала об этом», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница США выиграла один миллион долларов в лотерею благодаря болезни. Она купила билет, когда пришла в аптеку за лекарствами.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

      14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

      Россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы»

      Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

      Информатора группы WikiLeaks приговорили к тюрьме за детское порно и шпионаж

      Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

      В российском центре органических продуктов в Китае решили рекламировать водку

      На Украине осудили участие российских клубов в международных товарищеских матчах

      Курс евро вырос до максимума за две недели

      «Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше