Женщина несколько месяцев не знала о свалившемся на нее богатстве из-за болезни

Жительница Великобритании выиграла £1 млн и не знала об этом несколько месяцев

Жительница Великобритании несколько месяцев из-за болезни не знала, что выиграла в лотерею один миллион фунтов стерлингов (114 миллионов рублей). Ее историю рассказывает Metro.

56-летняя Дебора Берджесс из графства Лестершир играла в национальную лотерею онлайн примерно раз в месяц, «чтобы пощекотать нервы», но не относилась к этому серьезно. В августе 2023 года женщина купила очередной билет, но скоро забыла об этом, так как у нее появились проблемы со здоровьем.

После обследования у Берджесс выявили низкий уровень железа в организме и подозрение на анемию. Вскоре ей диагностировали хроническую анемию и положили в больницу. Британка провела в стационаре больше недели, и именно в это время были объявлены результаты розыгрыша. Однако из-за нахождения в клинике и плохого самочувствия она не проверяла почту и не знала о свалившемся на нее богатстве.

«Я и так редко проверяю аккаунт, а тут еще плохо себя чувствовала и лежала в больнице. Потом ушла в отпуск, чтобы восстановиться, поэтому почту проверила только через несколько месяцев», — рассказала Берджесс.

Когда британка наконец обнаружила, что стала обладательницей миллиона фунтов стерлингов, она, по собственному признанию, испытала «шок всей своей жизни». Берджесс рассказала, что первым делом подумала, что письмо о выигрыше является уловкой мошенников. Она посоветовалась с матерью и решила в первую очередь позвонить в полицию.

Правоохранители и устроители лотереи успокоили британку и подтвердили, что она действительно выиграла. После этого Берджесс в первую очередь продала свой автомобиль лучшей подруге за один фунт стерлингов (114 рублей), а теперь собирается поехать отдохнуть на Гавайи. «Я думаю, что мораль моей истории в том, что надо регулярно проверять свой аккаунт на сайте лотереи. Я была миллионершей несколько месяцев и даже не знала об этом», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница США выиграла один миллион долларов в лотерею благодаря болезни. Она купила билет, когда пришла в аптеку за лекарствами.