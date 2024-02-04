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10:36, 4 февраля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков

Ивлеева подала в суд на изготовителя ее напитков и потребовала миллионы рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, компания звезды «Коленки пчелы» пожаловалась на смоленский завод, разливающий газировку, с требованием выплатить 4,6 миллиона рублей. При этом ответчиком в деле выступает предприятие ООО «Сила воина Евразия» в Вязьме, где изготовляют безалкогольные напитки, в том числе Easy Peasy.

«Конкретные исковые требования пока не раскрываются. Но это может быть связано с остановкой производства энергетиков. После "голой вечеринки" Easy Peasy стали пропадать из торговых сетей, сейчас их почти не осталось даже в онлайн-магазинах», — говорится в сообщении.

В январе Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за «голой вечеринки», которая прошла московском клубе «Мутабор», и заявила, что не знала об оскорбительном виде ее участников. В решении суда Лефортовского суда Москвы, оштрафовавшего блогершу на 100 тысяч рублей из-за мероприятия, говорится, что Ивлеевой «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде».

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      Екатерина Ештокина
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