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00:51, 4 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно время нанесения удара ВСУ по Лисичанску

В ЛНР уточнили время нанесения удара по пекарне в Лисичанске

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Удар по пекарне в Лисичанске был нанесен в субботу, 3 февраля, в 14:20 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру Луганской народной республики (ЛНР).

Представитель Военной комендатуры уточнил время нанесения удара Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Удар по Лисичанску был зафиксирован в 14:20 (мск)», — указал он.

Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ по Лисичанску несовместимые с жизнью травмы получили 20 человек. Тела были извлечены спасателями из-под завалов.

Здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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