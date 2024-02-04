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17:16, 4 февраля 2024Россия

Машина с детьми в Махачкале затонула в канале и попала на видео

На видео попали кадры с затонувшей в канале Махачкалы машиной с детьми

Машина с детьми в Махачкале затонула и попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Сообщается, что все произошло 4 февраля около восьми утра. Известно, что 23-летний тренер ММА Шахрамзан (фамилия неизвестна) вез троих воспитанников на тренировку, однако не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в канал имени Октябрьской Революции и затонул.

При этом водитель и один из пассажиров смогли выплыть самостоятельно. Двух других юных спортсменов 10 и 12 лет достали очевидцы. Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Причины аварии устанавливаются.

В размещенном ролике видно, как белый автомобиль «Лада-Приора» окончательно тонет, в то время как подплывающие к нему люди стремятся достать детей. «Вытаскивай! Сразу искусственное дыхание!» — кричат очевидцы.

Ранее в феврале в Свердловской области автотрассу ЕкатеринбургТюмень перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП. Авария произошла в районе населенного пункта Богданович. Пять из восьми столкнувшихся автомобилей — грузовики.

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      Екатерина Ештокина
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