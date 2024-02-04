МВД Кировской области: полиция нашла девушку, которую раннее считали похищенной

Полиция Кирова нашла считавшуюся похищенной девушку, которую схватили двое неизвестных мужчин, попавшие на камеру домофона. Об этом сообщает пресс-служба МВД области, передает РИА Новости.

«Все трое участников установлены и опрошены. Участники видеоролика пояснили, что между собой знакомы, а инцидент произошел на почве межличностного конфликта. При опросе девушка сообщила полицейским, что противоправных действий в отношении ее не совершалось», — указали в ведомстве.

В ночь на 3 февраля девушка вышла из автомобиля и направилась к дому. Возле домофона к ней со спины подбежали двое мужчин, схватили ее и насильно увели.