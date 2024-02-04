«Ньюсач»: в Кирове двое мужчин похитили девушку у подъезда дома

В Кирове двое мужчин восточной внешности украли девушку у подъезда дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач».

Похищение произошло в ночь со 2 на 3 февраля. Девушка вышла из автомобиля и направилась к дому. Прямо возле домофона к ней со спины подбежали двое мужчин, схватили ее и насильно увели.

Местонахождение похищенной девушки до сих пор неизвестно.

Ранее в Новосибирске следователи задержали четверых россиян по подозрению в похищении подростка и в вымогательстве у него денег. Применяя насилие, подозреваемые вывели молодого человека из кафе и затащили в автомобиль. Они потребовали у него 250 тысяч рублей.