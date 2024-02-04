Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 4 февраля 2024Россия

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна из-за неубранного снега

E1.ru: в Екатеринбурге полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна

Фото: Unsplash

В Екатеринбурге из окна третьего этажа жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на комментарии очевидцев.

Инцидент произошел в небольшом поселке Исток. По словам жителя дома по улице Главной, девочка была в одном памперсе, на место происшествия приехали оперативные службы — полиция и скорая. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Соседи заявили, что после падения девочка выжила из-за неубранного сугроба под окнами дома. «Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег. Иначе травмы были бы серьезнее. А так повезло, что у нас весь двор завален и не чистят», — отметил очевидец.

Материалы по теме:
«Ребенок и муж повисли между этажами» Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Ребенок и муж повисли между этажами»Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
5 января 2019
Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Смертельный сквозняк.Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
1 сентября 2021

В полиции города рассказали, что мать девочки оставила ее под присмотром четырехлетнего брата. Женщина не заметила, когда ребенок выпал из окна, об этом ей сообщили соседи. В настоящий момент сотрудники ПДН проводят проверку в связи с происшествием, по результатам которой будет принято решение. В пресс-группе УМВД напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за малолетними детьми и призвали оборудовать окна специальными запирающими или фиксирующими устройствами.

В ноябре 2023 года в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Предварительно, пока все члены семьи спали, годовалый малыш решил полезть к окну, открыл его и выпал.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК России начал расследование удара ВСУ по Лисичанску

      В Кирове двое мужчин похитили девушку у подъезда дома

      Решение Байдена по газу назвали подарком Путину

      Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Намибии

      Основатель Wildberries рассказала о своих покупках на маркетплейсе

      В России заявили о заранее спланированной Западом операции по поражению Ил-76

      Полицейские нашли в болоте останки подростка возрастом более двух тысяч лет

      Монсон связал дисквалификацию Валиевой с влиянием США

      Стало известно об употреблении советом директоров Tesla наркотиков с Маском

      В России продлят программу по семейной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше