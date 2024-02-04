Полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна из-за неубранного снега

E1.ru: в Екатеринбурге полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна

В Екатеринбурге из окна третьего этажа жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на комментарии очевидцев.

Инцидент произошел в небольшом поселке Исток. По словам жителя дома по улице Главной, девочка была в одном памперсе, на место происшествия приехали оперативные службы — полиция и скорая. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Соседи заявили, что после падения девочка выжила из-за неубранного сугроба под окнами дома. «Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег. Иначе травмы были бы серьезнее. А так повезло, что у нас весь двор завален и не чистят», — отметил очевидец.

В полиции города рассказали, что мать девочки оставила ее под присмотром четырехлетнего брата. Женщина не заметила, когда ребенок выпал из окна, об этом ей сообщили соседи. В настоящий момент сотрудники ПДН проводят проверку в связи с происшествием, по результатам которой будет принято решение. В пресс-группе УМВД напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за малолетними детьми и призвали оборудовать окна специальными запирающими или фиксирующими устройствами.

В ноябре 2023 года в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Предварительно, пока все члены семьи спали, годовалый малыш решил полезть к окну, открыл его и выпал.